Paura in Honduras. Anche ai Caraibi è arrivato il Coronavirus, proprio da dove va in onda l’edizione spagnola de L’Isola Dei Famosi. Il reality continua ad andare in onda sulle reti spagnole, mentre i concorrenti (anche quelli eliminati) sono rimasti bloccati nella repubblica honduregna a causa del decreto che ha chiuso gli spostamenti con le altre nazioni.

E se i naufraghi non sembrano troppo preoccupati dalla situazione (Ivana Icardi, la sorella del bomber, ha appena intrapreso una relazione con Hugo Sierra), gli opinionisti danno forfait. L’italianissimo Fabio Colloricchio (è stato un ex tronista) e la fidanzata Violeta Mangriñán non si sono presentati negli studi situati a Madrid per la paura di essere contagiati dal virus Covid-19: la città spagnola è una delle più colpite. “Non abbiamo usufruito del sistema sanitario perché altre persone ne hanno più bisogno”, hanno detto Fabio e Violeta, che accusano i sintomi tipici del virus come tosse, febbre e perdita del gusto. “Ma noi siamo fortunati. Ci sono persone con un respiratore in ospedale e persone che non possono accedervi e muoiono”, hanno dichiarato in un videomessaggio trasmesso in tv.

Così ora anche loro si trovano in quarantena. “Per ogni persona che esce per strada, che va a bere ai festini, dagli amici, che esce 50mila volte con il cane, o che va al supermercato. Per ogni persona che esce di casa, ci sono tre, quattro o cinque persone che muoiono”, ha detto Violeta.