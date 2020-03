Ex calciatore, ex ballerino a Ballando con Le stelle e ora anche improvvisatore di stornelli? Dani Osvaldo ha fatto un video mentre si trova in isolamento e come tanti, tantissimi personaggi ha cercato di tirare su il morale ai suoi follower. “Ciao ragazzi, come state? A casa, come me. Io sono in quarantena in Argentina ma vi penso sempre – dice nel video – Oggi mi sono messo a pensare ai tempi della Fiorentina e m’è venuta in mente una canzone che ascoltavo sempre allo stadio e vi volevo regalare la mia versione”. Ed ecco partire “Coi capelli di Frey quanta fi*a c’avrei”. Subito il commento dell’AC Fiorentina: tanti cuori viola.

Visualizza questo post su Instagram @sebafrey @acffiorentina Un post condiviso da Dani Stone (@daniosvaldobv) in data: 23 Mar 2020 alle ore 11:35 PDT