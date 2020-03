Giusto ieri, 21 marzo, abbiamo parlato dello sfogo sui generis che Bugo, trionfatore al Festival di Sanremo 2020, ha postato qualche giorno fa su Twitter: “Una cosa di cui invece non mi stupisco piu’ e’ l’idiozia di quelli che hanno le verdure nelle orecchie vite misere polli da social i primi a vendersi per due soldi cresciuti infami nani viziati corrotti senza un minimo di decenza zimbelli eterni del loro carnevale mentale TRASH“, ha scritto. In molti gli hanno chiesto con chi ce l’avesse mai lui non ha risposto, salvo poco dopo “rincarare la dose” con un certa ironia (e stavolta con il destinatario del messaggio più chiaro visto che in molti video Morgan usa un monopattino): “Un’altra cosa di cui non mi stupisco piu’ e’ la mia BELLEZZA eheh questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di UMILTA’ nani col monopattino figli di balconi decaduti“.

E qualche ora dopo la replica. Di chi? Ma di Morgan, ovviamente. Il pensiero vola subito alla scena indimenticabile che si è consumata proprio durante il Festival di Amadeus ma stavolta siamo sui social. “Bugo, io sono un nano alto 1,80 come la maggior parte delle persone al mondo. Dalla tua altezza riuscirai mai ad imparare a suonare almeno uno strumento musicale o sono troppo piccoli per te? Qui l’unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda. Non è per la sua innegabile bellezza e neanche per la sua incantevole visione musicale, tantomeno per la sua incompresa grandezza poetica, per quello purtroppo non se lo filerebbe ancora nessuno. Ma… le brutte intenzioni la maleducazione… quelle sì che pagano…”