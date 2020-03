Piccolo sfogo di Bugo su Twitter. Ora, va premesso che il trionfatore dell’indimenticabile Sanremo 2020 usa Twitter in modo un po’ bislacco, c’è da credere consapevolmente e a chi lo “accusa” di non usare punteggiatura risponde infatti: “Ragazzi conosco bene grammatica e punteggiatura non fate i professorini scrivo così per diversificare i social vi devo spiegare tutto eheh? Qua su tw si va così perché mi va così mi piace questo stream così veloce e mentale non offendetevi per tutto state sereni” (ovviamente testuale).

Insomma, un modo di comunicare diverso da tutti, e d’altra parte Bugo, anche per i suoi conoscitori dell’ultima ora, è uno che dello ‘stare fuori dal coro’ ne sa qualcosa. Tanto che proprio nelle scorse ore ha postato uno sfogo: “Una cosa di cui invece non mi stupisco piu’ e’ l’idiozia di quelli che hanno le verdure nelle orecchie vite misere polli da social i primi a vendersi per due soldi cresciuti infami nani viziati corrotti senza un minimo di decenza zimbelli eterni del loro carnevale mentale TRASH“, ha scritto. In molti gli domandano con chi ce l’abbia ma lui fa finta di niente. E anzi, poco dopo torna a scherzare.

un’altra cosa di cui non mi stupisco piu’ e’ la mia BELLEZZA eheh questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di UMILTA’ nani col monopattino figli di balconi decaduti — Bugo (@BugattiCristian) March 20, 2020