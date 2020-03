“Mentre in Italia si attraversa la quarantena per il Coronavirus, i cigni appaiono nei canali di Venezia, e i delfini nuotano giocosamente. La Natura ha semplicemente premuto il tasto reset nelle chiare acque dei canali di Venezia e al largo di un’Italia rinchiusa. Immaginate se tutti noi venissimo messi da parte, cosa potrebbe diventare il nostro pianeta al di là dei nostri sogni più selvaggi? Basterebbe che l’intero pianeta lavorasse da casa per una settimana al mese”. Chi ha scritto questo post? Sharon Stone. Sulla sua pagina Instagram l’attrice ha postato una foto di Venezia dove si vedono acque apparentemente pulite e il titolo di un giornale: “Da quando gli italiani sono in quarantena i cigni sono tornati a Venezia e i delfini nuotano felici”.

