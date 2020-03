La stampa di gossip statunitense non ha dubbi: Jennifer Aniston, incantata dalla bellezza della prima figlia naturale di Brad Pitt e Angelina Jolie, vorrebbe averla in un suo film. Si tratta della 13enne Shiloh che ha preso la bellezza di entrambi i genitori e che ha una forte volontà di entrare a far parte del mondo del cinema. A quanto riportano i giornali statunitensi, Pitt avrebbe preso molto bene la cosa, anche perché ormai il riavvicinamento con la Aniston, che è anche produttrice cinematografica affermata, è cosa sicura (in molti dicono in amicizia). Chi invece non sarebbe affatto d’accordo a far debuttare la figlia accanto alla star di Friends è mamma Angelina Jolie. Basta aspettare per vedere se la bellissima figlia di Pitt-Jolie debutterà al cinema.