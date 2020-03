La storia, di Altarimini, è probabilmente simile a tante altre: magari non tutti corrono per quasi quattro ore, ma in tempo di coronavirus ci si tiene in allenamento nei modi più svariati

Qualche giorno fa un maratoneta ha raccontato la sua storia sui social: fare avanti e indietro sul balcone di casa, lungo sette metri e largo uno per circa 6000 volte. Totale, 42 km. Lui, Elisha Nochomovitz di Tolosa, ha detto di avere solo un leggero giramento di testa alla fine dell’impresa. Stavolta la stessa cosa, o quasi, l’ha fatta un italiano. Fabrizio Draghi, di Rimini, ha fatto 840 volte il giro del terrazzo di casa: 21 km in 3 ore, 50 minuti e 40 secondi per una sorta di mezza maratona. Con la famiglia ad aspettarlo al traguardo. “Conosco mattonella per mattonella”, ha scherzato lui. La storia, di Altarimini, è probabilmente simile a tante altre: magari non tutti corrono per quasi quattro ore, ma in tempo di coronavirus ci si tiene in allenamento nei modi più svariati.