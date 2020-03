"I miei genitori vivono in Basilicata, hanno la campagna, respirano l’aria fresca. Abbiamo temuto per i nostri nipoti che che stanno in Inghilterra", le parole della cantante collegata via Skype con Domenica In

“Soffro la solitudine“. È una delle rare volte in cui un personaggio famoso di lascia andare e mostra uno stato d’animo simile a quello di tanti italiani in questo momento. Si tratta di Arisa che, collegata via Skype con Domenica In, confessa a Mara Venier di sentirsi sola. Il collegamento è malinconico, e la cantante spiega: “I miei genitori vivono in Basilicata, hanno la campagna, respirano l’aria fresca. Abbiamo temuto per i nostri nipoti che che stanno in Inghilterra. Ogni giorno ci sono delle sorprese e degli stati d’animo altalenanti. Pensiamo per il bene sempre”. Visibilmente provata, tanto la conduttrice commenta: “E’ triste, la conosco bene”.