È morta la madre di Piero Chiambretti, Felicita. La donna, 84 anni, si trovava ricoverata all’ospedale Mauriziano di Torino per coronavirus. A dare la notizia il sito Dagospia. E Vladimir Luxuria ha confermato all’AdnKronos: “Purtroppo sì, non ce l’ha fatta”. Anche Chiambretti si trova ricoverato nello stesso ospedale: le ultime notizie, riportate da La Stampa, parlavano di un tampone dall’esito incerto per lui. “Ho avuto la fortuna di conoscere Felicita venti anni fa: una donna ironica, intelligente, spumeggiante. Bastardo corona, ci hai sottratto anche lei”, ha scritto Luca Telese su Twitter.

