Un po’ di distrazione per tutti. O almeno, per alcune ragazze che stanno trascorrendo insieme i giorni di isolamento in una casa nel 18° arrondissement di Parigi. E per le svariate migliaia di persone che hanno visto il loro video. La musica, forte, esce dalla loro finestra fino in strada e un poliziotto si mette a ballare. Bene, in effetti. Anzi, secondo le ragazze è proprio ‘sexy’, tanto che le accompagnano con cori e urla. Il video è stato condiviso migliaia di volte su Twitter.

Policial do 18 arrondissement de Paris confraterniza com moradores confinados e dança ao som da música dos apartamentos. Um pouco de descontração para todos. pic.twitter.com/Gv4dcIeyFp — CAMILO CARAVELA (@camilo_caravela) March 19, 2020