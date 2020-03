Elena Santarelli si commuove ricordando il risveglio del figlio Giacomo dopo il tumore. Ospite de L’intervista, il programma di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, l’ex modella e showgirl ha raccontato gli ultimi intensi anni della sua vita e la lotta contro il tumore di suo figlio che ha affrontato assieme al marito Bernardo Corradi. Quando Costanzo le ha chiesto: “Se la ricorda la prima parola quando Giacomo ha riaperto gli occhi?”, la Santarelli ha cominciato a piangere dopo avere emesso un flebile “sì”.

La terribile diagnosi è arrivata nel 2017 e da allora la donna non ha mai smesso di combattere fino a quando nel maggio del 2019 per Giacomo è arrivata la guarigione. Santarelli ha raccontato le tappe del suo calvario sia su Instagram mese dopo mese che recentemente in un libro, pubblicato da Piemme, intitolato Una mamma lo sa. “È qualcosa che avrai sempre dentro, è impossibile da dimenticare – ha spiegato a Costanzo -, “Ma non è solo il dolore di mio figlio, è tutto il dolore che ho visto di tante altre famiglie, questo mi piacerebbe raccontare (…) è devastante sotto tanti punti di vista… non so quante persone frequentano le camere mortuarie degli ospedali di pediatria, per me questa è stata l’esperienza che mi ha proprio congelato”.

L’ex conduttrice di Total Request Live ha spiegato di avere seguito una terapia psicologica per superare il trauma. Infine, parlando del presente ha citato più volte la sua secondogenita Greta, e l’adorato marito, ex attaccante della Lazio: “Lo amo profondamente, sto bene con lui. Sono gelosa? Sì, un po’ meno degli anni passati. In passato ho fatto tante cose da matta per lui”.