“L’accanimento contro chi fa sport all’aperto durante la quarantena colpevolizza i singoli e distrae dalle responsabilità politiche di un’emergenza gestita disastrosamente, specialmente nelle province di Bergamo e Brescia”. Stavolta Chef Rubio “prende le difese” dei runner e di chi fa attività all’aperto. In queste ora il governo sta valutando di vietare di uscire anche per fare sport, così da ridurre ulteriormente le occasioni contagio. Chef Rubio sembra andare incontro ai tanti che sui social rivendicano la possibilità di uscire a correre da soli. Il dibattito è aperto, anche perché c’è chi fa notare che se ognuno crede di uscire da solo e in molti fanno effettivamente così, è inevitabile che si creino assembramenti, come visto in diversi parchi romani e milanesi.