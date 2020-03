Adriana Volpe ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha salutato gli altri inquilini in lacrime: “Ho fatto di tutto per rimanere e per credere nel messaggio che andrà tutto bene. Devo veramente uscire per il ruolo di mamma e moglie“. E mentre qualcuno cercava di convincerla a restare, in molti si sono alzati per abbracciarla. La decisione della Volpe è arrivata dopo un lungo colloquio con gli autori in Confessionale. E Alfonso Signorini, conduttore di questa edizione del Grande Fratello Vip, durante una diretta Instagram ha spiegato che Adriana ha lasciato il reality perché una persona di famiglia ha problemi di salute: “Già da 15 giorni lottava per via di problemi seri di salute in famiglia. E’ stata informata costantemente in questi giorni e ha potuto parlare con il marito, ma ora la situazione si è aggravata ed è dovuta uscire dalla casa. Sono contento per lei perché davanti a un’emergenza di questo tipo, lei ha preso la decisione di essere presente anche se il GF perde una grande protagonista”.