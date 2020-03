Un raro e drammatico discorso al Paese, quello della sovrana: "La storia della nostra nazione è stata forgiata da un popolo e da comunità capaci di unirsi per agire come una cosa sola"

Il Regno Unito sta entrando come il mondo “in un periodo di grande preoccupazione e incertezza“. Parole della regina Elisabetta. Un raro e drammatico messaggio al Paese, il suo, nel quale invita il popolo britannico a ispirarsi alla sua storia e all’unità. “La storia della nostra nazione – ricorda la sovrana – è stata forgiata da un popolo e da comunità capaci di unirsi per agire come una cosa sola”.



E Sua Maestà ha lasciato Londra e si è trasferita nel Castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingham Palace, definendo il trasferimento una “misura ragionevole” di fronte alla diffusione del contagio da coronavirus. La sovrana ha cancellato la visita ufficiale del premier giapponese e i garden parties in programma nel Palazzo reale a maggio, ma gli altri incontri previsti in settimana, come l’udienza con il premier Boris Johnson, rimangono confermati. Il trasferimento a Windsor, spiega la nota di Buckingham Palace, è avvenuto con una settimana di anticipo rispetto a quanto già previsto per le festività pasquali. La regina “probabilmente” si tratterrà a Windsor anche dopo il periodo pasquale, fino alla fine dell’emergenza.

Meghan Markle e il principe Harry sono invece in isolamento nella loro casa in Canada dopo che il primo ministro Justin Trudeau ha ordinato la chiusura dei confini per contenere la diffusione del coronavirus. La coppia si è riunita dopo aver lasciato separatamente il Regno Unito in seguito al loro ultimo impegno ufficiale da reali. Secondo quanto scrive il New York Post, i coniugi hanno mostrato preoccupazione per la moglie del premier Sophie Trudeau, una loro amica, e al momento in isolamento dopo aver contratto il virus durante una visita ufficiale a Londra.

E tra gli eventi previsti nei prossimi mesi per la famiglia reale anche il matrimonio fra la principessa Beatrice, primogenita di Andrea di York e nipote della regina Elisabetta, e l’immobiliarista di origini italiane Massimo Mapelli Mozzi. La cerimonia, prevista per il 29 maggio – e già oscurata dal coinvolgimento del padre della sposa nello scandalo sessuale Epstein – sarà rivista e ridimensionata a causa dell’emergenza coronavirus, come fa sapere oggi Buckingham Palace. In un comunicato ufficiale diffuso in queste ore si precisa che le nozze restano in calendario e non sono state cancellate, a dispetto di quanto scritto da alcune testate, ma verrà riorganizzata “in modo da evitare rischi inutili” poiché “la Principessa Beatrice e il signor Mapelli Mozzi sono consci delle esigenze legate alle circostanze attuali”. Data la raccomandazione del governo britannico di evitare qualunque “grande raduno di persone” e la volontà di tutelare “i membri più anziani” della famiglia reale britannica è stato deciso in particolare che il ricevimento nel giardino di Buckingham Palace non ci sarà”. La coppia valuterà invece sul momento, in base alle indicazioni del governo, se invitare “un piccolo gruppo di familiari e amici” per una cerimonia privata.