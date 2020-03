Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e la sindaca Virginia Raggi. Che legame c’è tra le tre cose? Presto detto. L’inviata di Pomeriggio 5, durante la puntata di ieri 18 marzo, si trovava in un parco vicino al Circo Massimo a Roma. Mentre stava parlando con la conduttrice, ecco passare un gruppo di runner che stavano ‘sfidando’ il divieto di uscire di casa se non per motivi di stretta necessità. A quel punto l’inviata, Giorgia Scaccia, è andata a parlare con quelli che si stavano allenando lì accanto che però non hanno reagito molto bene positivamente. Hanno infatti chiesto di essere lasciati in pace e rivendicato il diritto alla privacy. Ed ecco spuntare, in video, la sindaca Raggi: “Abbiamo avuto una segnalazione su Facebook, se è grazie a Pomeriggio 5 vi ringraziamo”. La Raggi si rivolge poi proprio a runner: “Dovete stare a casa, è così difficile da capire? Se rispetteremo le regole andrà tutto bene”. Subito intervengono i vigili.

