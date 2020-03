Oltre 41mila contagiati, 3405 vittime, più di quelle registrate in Cina. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino giornaliero. A darli, come al solito, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli: sono complessivamente 33.190 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 41.035. In termini percentuali, quindi, la crescita complessiva è al 14,9, di nuovo in aumento dopo il leggero decremento dei giorni scorsi.

Sono 4.440, invece, le persone guarite, 415 in più di ieri. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 2.498, ovvero 241 in più rispetto a ieri. Di questi 1.006 sono in Lombardia. Dei 33.190 malati complessivi, 15.757 sono poi ricoverati con sintomi e 14.935 sono quelli in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda il numero delle vittime l’Italia oggi ha fatto registrare un record non invidiabile: ha superato la Cina. Nel nostro Paese i decessi sono complessivamente 3.405, con un incremento di 427 in 24 ore (ieri l’aumento era stato di 475). In Cina le vittime registrate finora sono 3.245.

CONTAGIATI, GUARITI, RICOVERATI, MORTI: IL GRAFICO