Oltre all'attaccante, tornato in Argentina, anche gli altri due giocatori della Juventus hanno lasciato l’isolamento stabilito dalla società dopo la notizia della positività di Daniele Rugani per ricongiungersi alle loro famiglie

Oltre a Gonzalo Higuain, tornato in Argentina per stare vicino alla madre malata, anche altri due giocatori della Juventus, Sami Khedira e Miralem Pjanic, hanno lasciato l’isolamento stabilito dalla società dopo la notizia della positività di Daniele Rugani per ricongiungersi alle loro famiglie. I calciatori bianconeri sono risultati negativi al coronavirus. Il club era a conoscenza dei movimenti dei suoi calciatori.

Higuain si è presentato all’aeroporto di Torino Caselle la notte scorsa con una certificazione medica per dimostrare di non essere positivo poi ha preso un jet privato per raggiungere la Francia. L’attaccante della Juventus è tornato Argentina ma, specifica Goal.com, non è stata nessuna fuga: Higuain è tornata dalla madre che è gravemente malata e ha informato la società.

Da quando è stata comunicata la positività del difensore Daniele Rugani, tutta la Juventus si trova infatti in isolamento. Un altro giocatore, Blaise Matuidi, ha contratto il Covid-19, mentre anche Cristiano Ronaldo sta rispettando la quarantena a Madeira, in Portogallo, dove era volato per stare vicino alla madre colpita da un ictus ancora prima dello stop al campionato e della positività di Rugani.

Higuain, scrive Repubblica, è stato fermato in aeroporto dagli agenti della Polaria, che alla fine ha autorizzato il volo. Il suo viaggio, però, prevede diverse tappe: Francia, poi Spagna e infine Argentina.