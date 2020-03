Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati gli abitanti di una via vicina. Quando sono arrivate le pattuglie, una decina in tutto, secondo quanto riporta Repubblica Roma molti degli allegri partecipanti al pic nic improvvisato (ma nemmeno troppo) sono tornati in fretta nelle loro case

Una grigliata organizzata sul tetto del palazzo. I partecipanti? Stando a quanto riportato da Repubblica Roma almeno 30 persone. Una serata di festeggiamenti con cibo, vino e tutto quello che serve per passare del tempo con gli amici o vicini di casa che siano. Peccato che secondo le disposizioni del decreto del governo per fermare la pandemia di Coronavirus va evitato ogni assembramento di persone. E invece in quartiere popolare di Cassino hanno deciso di riunirsi e gozzovigliare. Ad avvisare le forze dell’ordine sono stati gli abitanti di una via vicina. Quando sono arrivate le pattuglie, una decina in tutto, molti degli allegri partecipanti al pic nic improvvisato (ma nemmeno troppo) sono tornati in fretta nelle loro case ma in dieci sono stati denunciati per aver trasgredito alla direttiva del governo che vieta lo svolgimento di incontri pubblici o di riunioni in luoghi affollati . E, sempre stando a quanto riporta Repubblica Roma, la storia non finisce così. Perché i dieci denunciati sarebbero andati a “stanare” i vicini fuggiti nelle loro abitazioni e li avrebbero presi a calci e pugni.