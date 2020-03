L'Ansa riporta queste le parole scritte in un foglio a righe, fotografato e postato in uno dei tanti gruppi Facebook di confronto e vicinanza tra genitori

“Il mio papà lavora al pronto soccorso, ora che è arrivato il Coronavirus si è trasformato in un supereroe“. È la Festa del papà e nonostante il difficile momento che sta vivendo il nostro Paese, i bambini festeggiano i loro padri e lo fanno in tantissimi modi, con dolcezza e creatività. L’Ansa riporta queste le parole scritte in un foglio a righe, fotografato e postato in uno dei tanti gruppi Facebook di confronto e vicinanza tra genitori devono e possono stare sempre in casa coi propri figli e altri che li salutano per andare a lavorare negli ospedali. “Si è vestito con un tutone e una maschera e sta combattendo questo mostro. Forza papà tu e i tuoi colleghi ce la farete a distruggerlo”, ha scritto ancora il bimbo nella breve lettera che ha per titolo ‘il mio papà’.