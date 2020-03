Una pandemia è per certi aspetti simile ad una guerra: se il popolo non serve la nazione facendo qualche sacrificio, ci saranno molte vittime. Ai tempi del coronavirus ovviamente il nostro dovere di cittadini nei confronti del Paese è quello di restare a casa e rispettare le misure date dal governo per limitare il diffondersi del virus.

Come in guerra, i motti possono aiutare a tenere alto lo spirito del popolo e a ricordargli il proprio dovere. Anche in questa vicenda sono nati degli slogan più e meno efficaci, vediamoli.