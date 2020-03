Il calciatore ha postato un video sui social per invitare a donare: "La questione è seria. Insieme possiamo davvero aiutare gli ospedali, i medici, gli infermieri che lavorano ogni giorno per salvarci la vita... Diamo un calcio al Coronavirus. E ricordate, se il virus non va da Zlatan, Zlatan va da virus"

“L’Italia mi ha sempre dato tanto, devo e voglio fare qualcosa di concreto per aiutare un Paese che amo. Insieme alle persone che lavorano con me, ho deciso di attivare una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e di sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone possibile”. Queste le parole che Zlatan Ibrahimović dice in un video postato sui social con il quale in calciatore dà il via a una raccolta fondi. “Conto sulla generosità dei miei colleghi, degli sportivi e di chi ha voglia di dare un piccolo o grande contributo in base alle proprie possibilità per dare un calcio a questo virus. La questione è seria. Insieme possiamo davvero aiutare gli ospedali, i medici, gli infermieri che lavorano ogni giorno per salvarci la vita… Diamo un calcio al Coronavirus. E ricordate, se il virus non va da Zlatan, Zlatan va da virus“.

In questo momento drammatico per l’Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020