“In questo particolare momento di emergenza nazionale per la gestione dell’epidemia da Covid-19, esprimo profonda gratitudine per il sostegno offerto da Biagio Antonacci, che ha scelto di donare al nostro ospedale 4 ventilatori polmonari – ha detto Alessandro Visconti, direttore generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco -. Tutto il Paese sta dimostrando una generosità incredibile. È per noi molto importante avere la possibilità di migliorare e ottimizzare, in tempi rapidi, l’attuale dotazione strutturale e impiantistica dei reparti ospedalieri al momento maggiormente esposti, consentendoci così di fronteggiare in modo adeguato l’emergenza“. Il cantante ha donato all’ospedale Sacco di Milano quattro nuovi ventilatori polmonari, che aiuteranno il reparto di terapia intensiva a fronteggiare, in modo concreto, l’attuale emergenza sanitaria.

