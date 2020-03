Il rapper ha mostrato come stanno procedendo i lavori messi in atto grazie alla raccolta fondi organizzata da lui e dalla moglie: venerdì pronti per inaugurare il nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele

A nome suo e di tutto il personale medico e infermieristico impiegato nell’affrontare l’emergenza Coronavirus, Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare del San Raffaele, aveva “ringraziato non solo Chiara e Fedez ma anche ogni singolo donatore”. La raccolta fondi del rapper e della moglie influencer, la più grande lanciata in Europa e una delle più importanti al mondo realizzate sulla piattaforma Gofoundme dal 2010, ha raccolto oltre tre milioni di euro e i lavori per la costruzione del nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele proseguono a ritmo sostenuto. A documentarli, con tanto di foto, è lo stesso Fedez: “Venerdì 20 sarà pronta per il collaudo la nuova terapia intensiva ad alta tecnologia costruita da ZERO in 12 gg. Grazie a tutti voi“, ha scritto oggi su Twitter mostrando i letti che iniziano ad essere sistemati in reparto.

