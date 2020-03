“Neanche l’emergenza sanitaria da Coronavirus sembra fermare la stupidità di alcuni individui che amano mettersi in mostra sui social con atti scellerati”. Parole del consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli che sulla sua pagina Facebook ha postato un video in cui la stupidità umana è eccellentemente rappresentata. Si tratta delle immagini di un individuo che si trova dentro ad un supermercato, con tanto di mascherina. Bene, fin qui. Non fosse che l’uomo si toglie la mascherina e sputa sulla frutta. Poi ride. Il motivo? Inspiegabile. O meglio, forse postare il tutto su Instagram, come ha fatto, con la scritta, “infettiamo“. La segnalazione è arrivata proprio dalla pagina Facebook di Borrelli che scrive: “L’imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso. L’idiota che compie questo gesto che vediamo nel video, sputa sulla frutta con il sorriso stampato sul volto, crede forse di essere divertente invece è un incosciente ed un criminale, in un momento come questo cospargere saliva e liquidi corporei è estremamente pericoloso, farlo volontariamente equivale ad attentare alla vita altrui. Abbiamo segnalato il video alle autorità in modo che questo individuo possa essere denunciato e punito in maniera severa”.

