“Trovo scandaloso che la mia famiglia sia in casa da una settimana, le mie figlie non vedono l’ora di poter prendere il sole e correre al parco. Io esco di casa mezz’ora solo per fare la spesa, ma vedo un sacco di persone anziane che vanno in giro come se niente fosse. Noi lo facciamo per voi e non vi frega un caz*o?“. Parole di Marta Ponsati Romero, la moglie del calciatore José Callejon. Lunedì 17 marzo la donna ha pubblicato su Instagram una story molto polemica riguardo al comportamento di alcuni cittadini napoletani, secondo lei molto lontani dal seguire le regole imposte dai decreti del governo e della regione Campania per fare fronte all’emergenza Coronavirus.

