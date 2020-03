Papa Francesco cita Fabio Fazio, una notizia, un privilegio che non capita a molti. Nell’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, nel quale è stato affrontato il tema dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, il Pontefice ha dichiarato: “La consolazione adesso deve essere impegno di tutti. In questo senso mi ha molto colpito l’articolo scritto da Fabio Fazio sulle cose che sta imparando da questi giorni. Ha ragione ad esempio quando dice: ‘È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua’. Questa cosa mi ha molto colpito.”

Il riferimento è all’articolo pubblicato lunedì scorso dallo stesso quotidiano firmato dal conduttore savonese dal titolo “Le cose che sto imparando”. Un elenco delle cose importanti e da fare capite durante questo isolamento forzato, tra queste appunto l’importanza di pagare le tasse. La citazione di Bergoglio non è passata inosservata sui social tra complimenti, prese in giro e stupore.

A stretto giro è arrivato proprio su Twitter il commento di Fazio: “Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità. Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad adoperarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci.”

Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità.

Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad adoperarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci.@repubblica https://t.co/JJa3mGZ4x4 — Fabio Fazio (@fabfazio) March 18, 2020