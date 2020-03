Fabrizio Corona e il video della quarantena con il personal trainer che arriva in moto. Dura poco più di un minuto e mezzo ed è la sintesi di un pomeriggio di allenamenti a casa dell’ex fotografo delle star. Video che è diventato motivo di polemiche quando Selvaggia Lucarelli l’ha postato per prima con la dicitura: “Gli italiani che se ne fregano”. Già, perché Nathan Martelloni, l’allenatore personale di Corona, viene accolto dal padrone di casa mentre parcheggia la moto in giardino e poi entra mostrando un anello e infine cantando una propria composizione al ritmo di rap contro il Coronavirus incitato dallo stesso Corona. Per Lucarelli e i suoi follower il personal trainer ha trasgredito alle regole di divieto governativo di spostamenti che prevede deroghe solo per motivi di lavoro, salute, o necessità particolari. Il video comunque prosegue con Corona a petto nudo e tatuato che affronta con vigore dei bilancieri parecchio pesanti con in sottofondo piuttosto marcato un brano d’annata di Jovanotti, Voglio di +. L’ex paparazzo è agli arresti domiciliari e mostra la sua nuova abitazione dopo il recente trasloco.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore