Silvio Berlusconi ha donato 10 milioni di euro alla Regione Lombardia per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano. Cosa che a Chef Rubio non è piaciuta. Tanto da dedicare un tweet sarcastico al leader di Forza Italia: “Grazie Silvie’. Mo te ne rimangono solo… oddio quanto fa 8 miliardi meno 10 milioni? 7,999999… oddio me so perso. Vabbè grazie”. Molti commentatori sono d’accordo con lui ma c’è anche chi “difende” Berlusconi: “Perché dirgli male anche quando fa qualcosa di buono? Mah…”, si legge. E ancora “quanto hai dato tu?”.

