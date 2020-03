Daniele Rugani è stato il primo calciatore di Serie A risultato positivo al Covid-19. E così anche la sua compagna, Michela Persico, conduttrice televisiva. Entrambi, come detto dalla stessa Michela, sono asintomatici. Ma la conduttrice ha raccontato al settimanale Chi che è “stata una grande paura”. “Viviamo separati”, ha spiegato, aggiungendo di essere incinta al terzo mese. “Non riesco ancora nemmeno a parlarne – ha spiegato la Persico al settimanale diretto da Alfonso Signorini – Ma al momento devo capire che cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non ci dovrebbero essere problemi ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore