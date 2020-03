L'ex premier, come spiega una nota di Forza Italia, ha deciso di mettere a disposizione la somma per la realizzazione della terapia intensiva alla Fiera di Milano. Bertolaso: "Gesto d'amore". Dal figlio del fondatore di Esselunga la stessa cifra anche per un piano a sostegno delle categorie più colpite

Dieci milioni a testa in favore della sanità lombarda e, in un caso, anche per lo sviluppo di un piano a sostegno delle categorie più deboli. È la maxi-cifra donata da Silvio Berlusconi e da Giuseppe Caprotti, figlio di Bernardo, fondatore di Esselunga, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Quella dei due imprenditori è, al momento, la donazione maggiore fatta finora da un privato.

L’ex premier, come spiega una nota di Forza Italia, ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia la somma di 10 milioni di euro per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano o, eventualmente, per altre emergenze.

Immediato apprezzamento è stato espresso da Guido Bertolaso, consulente scelto dalla giunta leghista per occuparsi proprio del nuovo ospedale negli spazi della fiera: “Grazie a Berlusconi. Da parte sua un gesto di amore per l’Italia e la sua città. Questo è il gioco di squadra che serve”, dice l’ex capo della Protezione Civile che gestì gran parte delle emergenze durante i governi guidati proprio da Berlusconi.

Caprotti ha invece annunciato la costituzione di un fondo di 10 milioni a sostegno di iniziative terapeutiche in Lombardia contro il Covid-19 e per un piano a favore delle categorie più deboli colpite dagli effetti dell’epidemia. L’iniziativa sarà realizzata in coordinamento con la Regione Lombardia e il Comune di Milano.