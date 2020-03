“Spero che gli inglesi non paghino un prezzo alto in vite umane e sofferenze per queste parole prive di fondamento. Ci vediamo fra 10 giorni“. Durissima la replica di Walter Ricciardi, membro dell’Organizzazione mondiale della sanità e consigliere di Roberto Speranza alle dichiarazioni del dottor Christian Jessen che ieri 13 marzo hanno fatto il giro del mondo. Il medico britannico, conduttore della trasmissione tv Malattie Imbarazzanti, ha parlato con l’emittente Fubar Radio: “Queste parole potrebbero sembrare un po’ razziste e dovrete scusarmi, ma non pensate che il Coronavirus sia un po’ una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta“, le sue parole. Una presa di posizione che ha scatenato moltissime polemiche e fatto infuriare anche Roberto Burioni: “Non è il momento delle polemiche – ha scritto il virologo su Facebook – ma quando un cretino insulta gravemente tutto un popolo che sta lottando per la propria vita, con oltre mille persone morte e altrettante in rianimazione, non si può tacere. Non so se questo programma sia in qualche canale italiano: se così fosse dobbiamo pretendere che sia sospeso immediatamente. Infine, ricordiamoci che ci sono cose peggiori che prendere il coronavirus, tipo nascere con un cervello simile a quello di questo idiota. E in questo caso “idiota” non è un insulto ma una diagnosi gratuita”.

