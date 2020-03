Possibile che le coppie del mondo dello spettacolo non abbiano mai battibecchi? Ebbene sì. Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi per esempio hanno passato l’intera ospitata a Vieni da Me a punzecchiarsi. Prima la ‘disputa si è accesa su chi è più bravo a ballare: “Ovviamente è più bravo Enzo Paolo ma io sono più di una ballerina. Ha creato per me tante coreografie e ho sempre fatto tutti i passi giusti”, ha detto Carmen. Peccato che il marito non fosse proprio d’accordissimo: “In realtà non ne hai fatto mai uno giusto. Carmen non aveva studiato danza, ma ho notato che era portata”. Prima stoccata. Ma non è finita qui. Poco dopo Enzo Paolo ha iniziato a raccontare dalla figlia Maria: “Ha lo stesso difetto della madre, per partire per un week end porta tre trolley”. “Fulminante” l’occhiata che Carmen ha mandato al marito come per fare cenno di smettere di parlare. E la conduttrice, Caterina Balivo, è intervenuta: “Lascialo parlare”. Lui ha continuato: “Anche a casa non posso parlare mai. Quando l’ho conosciuta mi attraeva solo fisicamente, non di testa, quindi non sono andato oltre. Poi ci sono cascato. Io però solo molto romantico. Lei è più fredda”.

