Qualche colpo di tosse un po’ di stanchezza hanno fatto subito preoccupare gli altri coinquilini: Valeria Marini, entrata nella casa da pochi giorni, avrà il Coronavirus? Ma la showgirl, stando a quanto riporta Il Giornale, li ha subito tranquillizzati dicendo di avere fatto il tampone prima di entrare nella Casa e che il risultato è stato negativo. La ex star del Bagaglino ha spiegato di essere in fase mestruale e per questo di non sentirsi bene. Su Twitter qualcuno non ha preso bene la rivelazione della showgirl: “Valeria Marini ammette in diretta che prima di entrare nella casa del #GFvip gli hanno fatto il tampone senza avere nessun sintomo, uno normale deve essere mezzo morto per fare il tampone”, si legge.

