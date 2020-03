Naomi Campbell in partenza dall’aeroporto di Los Angeles con tuta bianca in polipropilene, mascherina, guanti. Impossibile riconoscerla, non fosse che lei stessa ha postato la sua foto sul suo profilo Instagram: “Safety first Next level“, ha scritto. Insomma, la paura di contrarre il Coronavirus l’ha spinta ha presentarsi intabarrata di tutto punto. E oltre alla foto, Naomi ha postato anche un video dove mostra come si prepara al viaggio e a commento ha scritto: “Siamo tutti nella stessa barca”. “Il coronavirus è reale e serio”, dice nel filmato.

Già lo scorso hanno la top model aveva raccontato ai follower i suoi gesti di routine prima di salire in aereo e quanto la sicurezza e l’igiene siano importanti. Naomi pulisce tutto, dal finestrino al telecomando del sedile, usa sempre un copri poltrona, e indossa la mascherina.