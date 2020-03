È il conduttore del programma inglese Malattie Imbarazzanti e in queste ore si trova la centro della polemica. Il dottor Christian Jessen ha infatti affermato che gli italiani stanno usando la pandemia di Coronavirus come scusa per fare una “lunga siesta”: “Queste parole potrebbero sembrare un po razziste e dovrete scusarmi, ma non pensate che il Coronavirus sia un po’ una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta”. Parole, queste, rilasciate durante un’intervista all’emittente Fubar Radio mentre i dati italiani della pandemia continuano ad aumentare. E il dottore, che collabora con l’Evening Standard, il Daily Mail e il Daily Expres e ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia all’University College di Londra, con particolare attenzione allo studio di HIV e Malaria, si è anche detto d’accordo con Boris Johnson: “Penso che sia un’epidemia vissuta più nella stampa che nella realtà. Voglio dire, se pensi all’influenza stagionale, senza prenderla troppo sul serio, l’influenza uccide migliaia ogni anno”.

