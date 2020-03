“In Italia non ci sono più cibo e acqua potabile. I miei figli comprano la carta igienica negli Stati Uniti”. Così Brigitte Nielsen racconta dai microfoni della Cbs la situazione italiana nei giorni dell’emergenza coronavirus. La cronaca spicciola che dura poco più di un minuto è la sintesi di quello che sta accadendo ai suoi figli che abitano a Milano. “È una situazione difficilissima, mio figlio piccolo ha paura”, spiega l’ex moglie di Sylvester Stallone dalla conduzione di The Talk, il programma della Cbs dove si chiacchiera dei fatti di attualità negli Stati Uniti e nel mondo.

“Parlo ogni giorno con loro che si trovano nella zona più pericolosa”, ha continuato la Nielsen in mezzo agli ospiti intenti ad ascoltarla. “Non c’è più cibo. Cercano la carta igienica qui in America. Là c’è il panico, non solo il virus, ma il fatto che non c’è nulla da mangiare e non c’è acqua potabile”. Alla fine la protagonista di film come Cobra e Rocky IV ha ricordato i timori di mamma che sta vivendo: “È difficile per me come mamma trovarmi dall’altra parte del pianeta mentre accade tutto questo. Non potremo vederci nemmeno per Pasqua perché ora l’Italia è definitivamente isolata”.