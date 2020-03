La foto e il video hanno fatto il giro del web nei giorni scorsi: un passeggero della metro che si lecca le dita e poi le asciuga sul corrimano verticale della metropolitana. È accaduto in Belgio. In molti si sono chiesti come mai nessuno avesse fermato quell’uomo. Ed ecco che, secondo quanto riportato da TheIndependent, la Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB-MBIV) ha fatto sapere che l’uomo era ubriaco ed è stato arrestato dalla polizia: “Il treno della metropolitana è stato ritirato dal servizio per essere disinfettato. Grazie per i vostri messaggi”.

