Rossella Brescia si è raccontata a Caterina Balivo a Vieni da Me. La ballerina ha parlato di una cosa della quale si è pentita, il calendario sexy del 2004: “Sì, forse mi sono pentita ma ho conosciuto Alessandra Ferri, che era il mio mito, perché ha scattato suo marito. Le mie condizioni erano: o c’è lui o non si fa, è veramente un fotografo pazzesco (il fotografo Fabrizio Ferri, ndr)”. In molti hanno sempre sottolineato una forte somiglianza della Brescia con Maria Grazia Cucinotta: “Non penso che mi abbia aiutata – ha detto la ballerina – Mi avevano notato perché facevo parte di un corpo di ballo di una trasmissione e assomigliavo alla Cucinotta, ma direi di no. Maria Grazia è un’amica, ma la ammiravo molto anche quando non la conoscevo: mi ha sempre fatto piacere e ci facciamo sempre un sacco di risate su questa storia”. E quanto al matrimonio con Luciano Cannito, Rossella ha ammesso: “E’ come se fossimo già sposati”. Oggi la ballerina ha anche un rapporto “amichevole” con l’ex marito, Roberto Cenci.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore