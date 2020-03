Il personale delle forze di polizia, delle forze armate e delle polizie municipali che è chiamato a verificare che gli italiani rispettino le disposizioni del governo deve farlo “con rigore ma anche con profonda umanità” perché “più che colpire dobbiamo far comprendere” ai cittadini la necessità di “rarefare i contatti”. Lo dice il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in un videomessaggio postato dalla sua stanza al Viminale a tutto il personale della Polizia. Nel messaggio Gabrielli ringrazia poi tutte le donne e gli uomini impegnati sul territorio per l’esempio che stanno dando e per il lavoro che stanno facendo, “in un momento così difficile” in cui sono stati “assunti provvedimenti che non hanno precedenti nella storia repubblicana” e in cui “le nostre vite sono state necessariamente stravolte e modificate nei comportamenti più abituali”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore