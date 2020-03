Primo giorno di "Italia zona rossa", dopo il decreto emanato dal governo ieri sera. La minista del lavoro Catalfo: "Nessuno perderà il lavoro. Anche per le partite Iva e per gli autonomi stiamo elaborando un indennizzo". Positivo al test un secondo deputato, il questore della Camera di Fratelli d'Italia Cirielli. Rallentamenti al Brennero - CRONACA ORA PER ORA

Un Paese deserto, con i monumenti senza turisti, le strade vuote e quasi tutte le saracinesche abbassate. Si risveglia così l’Italia, nel primo giorno da zona rossa. Nelle città, infatti, sono visibili gli effetti del nuovo decreto emanato ieri dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte. Per contenere il contagio, infatti, il governo ha deciso di varare la serrata generale tutti i negozi chiusi, a eccezione di farmacie e alimentari. “Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante” ha detto il presidente del Consiglio, sottolineando che per le prossime due settimane non si alzeranno le saracinesche di “tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie“.

Capitale deserta – Il giorno 1 dell’Italia zona rossa sembra una domenica d’agosto. A Roma ci sono pochissime auto in giro e i mezzi pubblici praticamente vuoti. Davanti la fontana di Trevi una pattuglia della Polizia Locale, a monitorare la situazione, mentre un paio di operai – mascherina sul viso – attraversano la piazza per raggiungere il cantiere poco distante. Stessa situazione davanti ai monumenti di tutta la Capitale, da piazza Navona a piazza Venezia. Saracinesche abbassate ovunque, anche negli storici bar aperti 24 ore su 24 nel centro della città. Le uniche insegne posticce segnalate sono quelle per i tabaccai e le edicole che restano aperte, seppur con un afflusso irrisorio di persone. Aperte anche farmacie e parafarmacie, mentre nelle storiche vie dello shopping regna il silenzio.

Aeroporti verso la chiusura – Ma la chiusura dei luoghi pubblici continua. A partire da martedì 17 marzo a Fiumicino verrà temporaneamente chiuso il Terminal 1, mentre già da venerdì 14 marzo non decolleranno più voli di linea da Ciampino. Probabile a breve anche la chiusura dell’aeroporto di Linate. Sarebbe in arrivo infatti un decreto del Ministero dei Trasporti che riguarderebbe, oltre allo scalo milanese, anche altri aeroporti in tutto il territorio nazionale.

70 km di code al Brennero – Sempre sul fronte dei trasporti, lunghe code si segnalano in direzione del Brennero. Ieri le autorità austriache hanno fatto passare circa 2.000 tir, contro una media giornaliera tra i 4.000 e 5.000 mezzi pesanti che normalmente transitano sull’A22 in direzione nord, causando in questo modo lunghe code. L’autostrada del Brennero non è chiusa al traffico, ma abbiamo deviato il traffico pesante verso l’A4″. Lo ha detto all’Ansa il direttore generale dell’A22 Carlo Costa. “Vista la coda di mezzi pesanti di circa 70 km che attualmente dal Brennero arriva fino a Bolzano abbiamo anche chiuso gli ingressi ai caselli di Bressanone, Chiusa e Bolzano Nord per far sì che fra i mezzi pesanti non restino intrappolate delle macchine”.

La ministra Catalfo: “Nessuno perderà il lavoro” – Per rassicurare gli italiani in un momento di difficoltà, la minista del Lavoro Nunzia Catalfo ha detto ai microfoni di Radio Anch’io che “nessuno perderà il lavoro perché saranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali. Quindi tutti i settori che in questo momento sono chiusi per ovvi motivi, dal piccolo artigiano o altri, tutti, anche con un solo dipendente, saranno tutelati”. La ministra ha spiegato che “anche per le partite Iva e per gli autonomi stiamo elaborando un indennizzo che li possa sostenere in questo momento di emergenza. Così come per tutti i liberi professionisti si sta dando la possibilità alle Casse di previdenza di poter prevedere delle misure di sostegno al reddito e di welfare”. Per le famiglie, invece, l’esecutivo, “sta elaborando un congedo parentale speciale che dovrebbe durare dai 12 ai 15 giorni che possono usare in alternativa la mamma o il papà parametrato fino ai 12 anni del bambino e senza limiti d’età per figli disabili gravi”. In più la ministra pensa a “un voucher baby sitter speciale per il personale sanitario per consentire a medici, infermieri e operatori socio-sanitari di andare a lavorare e avere qualcuno che badi ai loro figli”.

Un altro deputato positivo: è Cirielli (Fdi) – Intanto l’emergenza legata al coronavirus non si ferma. Un secondo parlamentare è risultato positivo al test: è il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli, parlamentare di Fratelli d’Italia. Ieri, invece, il primo deputato contagiato era stato l’esponentedel gruppo Misto Claudio Pedrazzini.

Oms lancia appello ai Paesi: “Adottate strategia su 4 fronti” – Intanto l’Oms, dopo aver dichiarato il Covid-19 come una “pandemia mondiale”, oggi ha lanciato un appello “Chiediamo ai paesi di adottare una strategia su quattro fronti”, ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Prima di tutto, preparatevi, siate pronti. Vi sono ancora 77 paesi e territori senza casi segnalati e 55 che hanno riportato meno di 10 casi. E tutti i Paesi con casi hanno aree non interessate. Avete l’opportunità di mantenere così la situazione, dunque occorre preparare il personale e le strutture sanitarie. In secondo luogo, rilevare, prevenire e curare. Non si può combattere un virus se non sai dove si trova, ciò significa una solida sorveglianza per trovare, isolare, testare e trattare ogni caso, per spezzare le catene della trasmissione. Terzo, ridurre e sopprimere. Per salvare vite umane dobbiamo ridurre la trasmissione. Ciò significa trovare e isolare il maggior numero possibile di casi e mettere in quarantena i loro contatti più stretti. Anche se non è possibile interrompere la trasmissione, è possibile rallentarla e proteggere strutture sanitarie, case per anziani e altre aree vitali, ma questo può avvenire solo se si verificano tutti i casi sospetti”. “E in quarto luogo – continua il Dg – innovare e migliorare. Questo è un nuovo virus e una nuova situazione. Stiamo tutti imparando e tutti dobbiamo trovare nuovi modi per prevenire le infezioni, salvare vite umane e ridurre al minimo l’impatto. Tutti i paesi hanno lezioni da condividere. L’Oms lavora giorno e notte per supportare tutti i paesi. Abbiamo spedito forniture di dispositivi di protezione individuale in 57 paesi, ci stiamo preparando a spedirli in altri 28 e abbiamo inviato forniture di laboratorio in 120 paesi”.

CRONACA ORA PER ORA

13.54 – Bce lancia quantitative easing da 120 miliardi

La Bce ha deciso di ampliare il programma di quantitative easing, con un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi di euro fino alla fine dell’anno, “garantendo un forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore privato”. Lo annuncia la Bce spiegando che “in combinazione con l’attuale programma di acquisto di attività ciò sosterrà condizioni di finanziamento favorevoli per l’economia reale in tempi di maggiore incertezza”.

13.50 – Controlli a Roma su norme: 7 arresti

E’ di sette persone arrestate e 43 denunciate il bilancio dei controlli dei Carabinieri effettuati a Roma e provincia per la verifica del rispetto delle misure urgenti decise dai vari decreti per il contenimento della diffusione del coronavirus.

13.30 – Pence: “Prevediamo migliaia di casi in Usa

Il vicepresidente americano Mike Pence ha detto di aspettarsi migliaia di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti, riferendo che le autorità sanitarie stanno cercando di accelerare con i test. Pence, nel corso di un’intervista a Nbc Today, ha spiegato che alcune strutture private potrebbero essere la chiave per estendere i test alla popolazione in tutti i 50 Stati. Ieri negli Stati Uniti il numero dei casi accertati ha superato i mille

13.20 – Roche cede gratis farmico anti artrite

Roche annuncia la cessione gratuita del farmaco per l’artrite reumatoide, già usato in via sperimentale in Cina, e del proprio servizio di telemedicina per i pazienti con diabete. Nel contempo sarà donato 1 milione di euro in dispositivi di protezione per medici e attrezzature per le terapie intensive. Con lo slogan ‘Roche si fa in 4’ il Gruppo avvia anche un’operazione di “volontariato di competenza” e della campagna ‘Stai a casa, leggi un librò rivolta ai giovani fino a 25 anni di Milano e Monza.

13.10 – Coda tir per 70 km sul Brennero, traffico deviato

“L’autostrada del Brennero non è chiusa al traffico, ma abbiamo deviato il traffico pesante verso l’A4”. Lo ha detto il direttore generale dell’A22 Carlo Costa. “Vista la coda di mezzi pesanti di circa 70 km che attualmente dal Brennero arriva fino a Bolzano abbiamo anche chiuso gli ingressi ai caselli di Bressanone, Chiusa e Bolzano Nord per far sì che fra i mezzi pesanti non restino intrappolate delle macchine”, ha aggiunto Costa che non vuole commentare i provvedimenti presi dall’Austria.

13 -Rallentamenti al Brennero

Nella giornata di ieri le autorità austriache hanno fatto passare al Brennero circa 2.000 tir, contro una media giornaliera tra i 4.000 e 5.000 mezzi pesanti che normalmente transitano sull’A22 in direzione nord, causando in questo modo lunghe code. Sul versante italiano sono in corso misure di dosaggio, soprattutto in prossimità delle gallerie, per garantire l’accesso ai mezzi di soccorso in caso di necessità. Il controllo sanitario di un camionista ieri durava in media un minuto e mezzo.

12.35 – Verso la chiusura di Linate

E’ sempre più probabile una chiusura dell’aeroporto di Linate per effetto delle ultime misure del Governo per contenere l’avanzata del coronavirus. Secondo quanto apprende l’Ansa è in arrivo infatti un decreto del Ministero dei Trasporti che riguarderebbe, oltre allo scalo milanese, anche altri aeroporti in tutto il territorio nazionale.

12.15 – Oms: “Ai Paesi chiediamo strategia su 4 fronti”

“Chiediamo ai paesi di adottare una strategia su quattro fronti”. Ad affermarlo è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il mission briefing su Covid-19 di oggi. “Prima di tutto, preparatevi, siate pronti. Vi sono ancora 77 paesi e territori senza casi segnalati e 55 che hanno riportato meno di 10 casi. E tutti i Paesi con casi hanno aree non interessate. Avete l’opportunità di mantenere così la situazione, dunque occorre preparare il personale e le strutture sanitarie. In secondo luogo, rilevare, prevenire e curare. Non si può combattere un virus se non sai dove si trova, ciò significa una solida sorveglianza per trovare, isolare, testare e trattare ogni caso, per spezzare le catene della trasmissione. Terzo, ridurre e sopprimere. Per salvare vite umane dobbiamo ridurre la trasmissione. Ciò significa trovare e isolare il maggior numero possibile di casi e mettere in quarantena i loro contatti più stretti. Anche se non è possibile interrompere la trasmissione, è possibile rallentarla e proteggere strutture sanitarie, case per anziani e altre aree vitali, ma questo può avvenire solo se si verificano tutti i casi sospetti”.

12.05 – Milano, sindaco Sala lancia fondo di mutuo soccorso

“Io chiedo un sostegno forte al governo, lo chiedo anche all’Europa, ma noi milanesi faremo la nostra parte. A questo proposito intendo lanciare un fondo di mutuo soccorso finanziato dal Comune ma chiederò anche a banche, istituzioni finanziarie, imprenditori, quei milanesi che potranno, di contribuire. Sarà complementare rispetto all’azione del governo e lavorerà sulle situazioni più delicate in quella fase di recupero che ci dovrà il più velocemente possibile riportare alla situazione precedente. Questa è la situazione, noi ne verremo fuori. Il grande cuore milanese, il grande nostro cuore ci aiuterà, la nostra è una città con 26 secoli di storia che ha sempre dato il suo meglio nei momenti difficili”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala su Facebook. “Sono a Palazzo Marino a lavoro, in continuo contatto con altri sindaci, con la Regione, con il governo”, ha aggiunto, rimarcando che “la situazione a Milano dal punto di vista sanitario è delicata”, e le nuove regole adottate dal governo “incidono sulla nostra socialità”, ma “semplicemente vanno rispettate con grande attenzione”

12.00 – Oms: “La pandemia è controllabile”

“La pandemia è controllabile”. Lo ha ribadito l’Oms, dopo aver dichiarato ieri che la diffusione del coronavirus è una pandemia. “Siamo profondamente preoccupati che alcuni paesi non si stiano approcciando a questa minaccia con il livello di impegno necessario”, ha spiegato, secondo quanto riferisce un comunicato.

11.45 – Primo morto in Austria

Austria ha annunciato oggi la sua prima morte a causa del nuovo coronavirus. Si tratta di un uomo di 69 anni tornato dall’Italia e morto a Vienna. Lo ha reso noto l’unità di crisi della città di Vienna, senza fornire ulteriori dettagli. Il numero di contaminazioni è stato aggiornato oggi a 302 in tutta l’Austria.

11.20 – Vertici dei carabinieri in isolamento a Palermo

Otto ufficiali dei carabinieri alla guida dei reparti di Palermo sono risultati positivi al coronavirus. Lo conferma il comandante provinciale, generale Arturo Guarino, anche lui risultato positivo che si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni. I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi.

11.15 – Una ministra positiva in Spagna

La ministra spagnola per le Pari opportunità, Irene Montero, è risultata positiva al test del coronavirus. Lo riferiscono i media spagnoli citando un comunicato del governo. Irene Montero è anche la compagna del leader di Podemos, Pablo Iglesias, che è stato posto in isolamento.

11.10 – Camera: “Cirielli assente a Montecitorio da giorni”

Il questore di Montecitorio Edmondo Cirielli, risultato positivo al Covid-19, non era alla Camera ieri e mancava già da diversi giorni. Lo precisano all’Adnkronos fonti di Montecitorio.

11 – Dal 17 marzo chiuso terminal 1 Fiumicino e stop voli linea a Ciampino

Aeroporti di Roma ha predisposto un piano di ridimensionamento dell’operatività dei terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino. La decisione si è resa necessaria a causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per l’Italia annunciate da molte compagnie aeree che operano normalmente sui due scali della Capitale. A partire da martedì 17 marzo, nell’aeroporto “Leonardo da Vinci” verrà temporaneamente chiuso il Terminal 1. Ad annunciarlo Adr in una nota. Tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli verranno effettuate al Terminal 3 che resta operativo. Inoltre, da venerdì 14 marzo verrà chiuso il terminal per i passeggeri dei voli di linea dell’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino.

10.30 – Ricciardi: “Abituarci a una lunga guerra”

“E’ bene che ci cominciamo a abituare a una guerra lunga, la Sars che era meno contagiosa finì verso maggio-giugno. Questa è molto più contagiosa della Sars e io ho l’impressione che, se ci va bene e lavoriamo tutti insieme, dovremo arrivare all’estate”. Tanto bisognerà attendere prima di tornare a avere una vita ‘normalè, secondo Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute, durante la trasmissione Agorà su Raitre.

10.22 – Primo morto in Grecia

La Grecia registra la sua prima vittima a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute, secondo quanto riporta la Bbc. Si tratta di un uomo di 66 anni che aveva contratto il virus durante un tour religioso in bus in Israele ed Egitto il mese scorso. Ed è morto in ospedale a Patrasso. Diverse altre persone che hanno partecipato allo stesso tour sono ricoverata in ospedale o si trovano in quarantena. Finora in Grecia sono stati registrati 99 casi di contagio.

10.20 – Gallera: “Presto 200 posti in terapia intensiva”

“Dal 20 febbraio ad oggi abbiamo aperto 223 posti in terapia intensiva e contiamo di aprirne tra i 150 e i 200 nei prossimi sette giorni. Gli spazi ci sono ma il contagio sta crescendo in maniera vorticosa quindi il rischio che prima o poi ci si trovi in una situazione di insostenibilità si avvicina, per questo siamo stati molto risoluti nel chiudere misure. Il contenimento che andiamo ad attuare oggi produrrà effetti tra 10 -15 giorni”. Così l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera a Omnibus su La7.

10.15 – Fontana: “Se contagi aumentano non saremo capaci di dare risposte”

“La nostra struttura sanitaria sta facendo miracoli” ma “anche i miracoli adesso rischiano di non bastare. Se la curva dei contagi aumenta non saremo più capaci di dare risposte”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana intervistato dal quotidiano ‘La Stampà. “Abbiamo già pronto un progetto per un nuovo ospedale a City Life, da 300 posti. E stiamo cercando di acquistare respiratori in tutto il mondo. Purtroppo non è facile, sono tutti terrorizzati”, ha spiegato il governatore specificando che la Lombardia avrebbe bisogno “almeno di 500 medici e 1. 200 infermieri. Quelli che riusciremo ad assumere adesso sono 400 medici e 5-600 infermieri. Inoltre contiamo di aggiungere altri 500 posti per la rianimazione”.

10.06 – Positivo al test questore Camera Cirielli

Il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli, parlamentare di Fratelli d’Italia è risultato positivo al test del coronavirus. Edmondo Cirielli (Fdi) non ha partecipato all’unica votazione tenutasi ieri nell’Aula della Camera, quella sullo scostamento di bilancio. Il questore di Montecitorio, secondo il resoconto della seduta di ieri, era in missione. Da quanto si apprende, a fine febbraio ha partecipato ad una riunione del collegio dei questori, alla quale sono presenti i vertici dell’amministrazione della Camera.

9.40 – Boschi: “Posti letto? Usiamo navi da crociera di lusso”

“Una piccola proposta. Servono posti letto. Attrezziamo allora due navi da crociera di lusso, che hanno cabine con bagno e tutti i comfort: è una soluzione migliore di ospedali da campo o vecchie caserme. Possono essere allestite subito”. Lo scrive Maria Elena Boschi su twitter.

9.30 – Al via procedure Consip per tamponi

Al via la terza e quarta procedura negoziata per la fornitura, rispettivamente, di tamponi rinofaringei e kit diagnostici per il coronavirus. Consip ha avviato i due nuovi bandi per le attività di procurement connesse all’emergenza sanitaria del coronavirus. Nel dettaglio si tratta dell’acquisto di 390.900 tamponi rinofaringei per un valore totale di 880.000 euro e di 267 kit diagnostici per Codiv 19, corrispondenti a circa 67mila test diagnostici, per un valore totale di 1.130.000 euro.

9.01 – Gallera (Lombardia): “Numero mascherine ancora insufficiente”

“Stiamo lottando insieme alla Protezione civile per gli approvvigionamenti di materiale sanitario ancora insufficienti”. Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ad Agorà Rai Tre, a proposito della situazione del materiale sanitario oggi in Lombardia. “Il numero delle mascherine che abbiamo a disposizione non è ancora sufficiente a dare tutto quello che è necessario – ha detto Gallera -. E’ una corsa anche questa contro il tempo. C’è questo progetto ambizioso di 500 posti di terapia intensiva che però si realizza se riusciamo a recuperare, se la Protezione civile riesce a recuperare e metterci a disposizione 500 respiratori. C’è un problema di camici”. “Qualcosa arriva, qualcosa recuperiamo noi, qualcosa arriva dalla Protezione civile. Purtroppo non a sufficienza. Stiamo lottando”, ha concluso l’assessore.

9.00 – Cina, superato picco dell’epidemia

Il picco in Cina dell’epidemia del coronavirus è stato ormai superato: secondo Mi Feng, portavoce della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), i nuovi casi stanno diminuendo nel Paese e l’intera situazione epidemica rimane “a livelli molto bassi”. Mi, durante il briefing quotidiano, ha ricordato che i nuovi contagi a Wuhan, focolaio del Covid-19, sono diminuiti fino ad attestarsi a una singola cifra, con soli 8 casi riportati ieri. Sette sono poi i casi nel resto della Cina, di cui 6 importati dall’estero come “contagio di ritorno

8.50 – La ministra Catalfo: “Studiamo voucher baby sitter per operatori sanitari”

“Sto studiando un voucher baby sitter speciale per il personale sanitario per consentire a medici, infermieri e operatori socio-sanitari di andare a lavorare e avere qualcuno che badi ai loro figli”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo dai Microfoni di Radio Anch’io.

8.45 – La ministra Catalfo: “Congedo mamma e papà fino a 15 giorni”

Per le famiglie con i bimbi a casa, “stiamo elaborando un congedo parentale speciale che dovrebbe durare dai 12 ai 15 giorni che possono usare in alternativa la mamma o il papà parametrato fino ai 12 anni del bambino e senza limiti d’età per figli disabili gravi”.Lo ha spiegato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a a Radio Anch’io su Radio1. “In alternativa si potrà prendere un voucher baby sitter” che “dovrebbe essere di 600 euro, mentre per tutto il personale sanitario “che voglio ringraziare, stiamo studiano un voucher speciale”. La ministra ha invitato tutti ad “usare il più possibile il lavoro agile per non affollare i luoghi di lavoro e rallentare il contagio”. Le misure che la ministra sta mettendo a punto sono finalizzate a “tutelare tutti i lavoratori perché nessuno deve rimanere senza lavoro e tutti devono essere tutelati”. Si va dalla cig ordinaria che viene “rimodulata e semplificata con la possibilità di accesso speciale”; anche la cig straordinaria “si interromperà per far acceder all’ordinaria”; “più soldi per uil fondo di integrazione salariale che potrà essere usato anche nelle aziende con 5-15 dipendenti”.

8.42 – La ministra Catalfo: “Indennizzo per partite Iva e autonomi”

“Anche per le partite Iva e per gli autonomi stiamo elaborando un indennizzo che li possa sostenere in questo momento di emergenza”. Lo ha detto la ministra del lavoro Nunzia Catalfo a Radio anch’io su Radio 1. “Così come per tutti i liberi professionisti si sta dando la possibilità alle Casse di previdenza di poter prevedere delle misure di sostegno al reddito e di welfare”, ha detto Catalfo, confermando che si tratta di una cifra “intorno” ai 500-600 euro.

8.40 – La ministra Catalfo: “Nessuno perderà il lavoro”

on le nuove misure per affrontare l’emergenza coronavirus “nessuno perde il lavoro perché saranno tutti tutelati dagli ammortizzatori sociali. Quindi tutti i settori che in questo momento sono chiusi per ovvi motivi, dal piccolo artigiano o altri, tutti, anche con un solo dipendente, saranno tutelati”. Lo ha detto la ministra del lavoro Nunzia Catalfo a Radio Anch’io su Radio1.