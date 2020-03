In queste settimane di emergenza coronavirus si è parlato tanto dell’importanza di prestare la massima attenzione al rispetto di norme igieniche come lavarsi spesso le mani o starnutire all’interno del gomito e c’è stata una vera corsa all’acquisto di disinfettanti come l’Amuchina. Non tutti forse sanno però che oggetti di uso comune come i nostri smartphone, tablet e pc possono essere portatori di migliaia di germi e quindi andrebbero accuratamente puliti anche quelli. Per questo Apple ha deciso di inserire sul suo sito internet una nuova sezione chiamata “Come pulire i prodotti Apple” con le indicazioni ufficiali per disinfettare al meglio iPhone, iPad e Mac senza correre il rischio di danneggiarli. Ecco quindi come fare.

“Va bene se utilizzo un disinfettante sul mio prodotto Apple? – si legge sul sito -. Utilizzando una salvietta con il 70% di alcol isoproprilico o salviette disinfettanti di marca Clorox, puoi pulire delicatamente le superfici dure e non porose dei prodotti Apple, come display, tastiera o altre superfici esterne. Non usare la candeggina. Evita che l’umidità penetri nelle aperture e non immergere il prodotto Apple in prodotti detergenti. Evita l’utilizzo sulle superfici in tessuto o in pelle”.

I due prodotti indicati da Apple, l’alcol isoproprilico e le salviette Clorox, sono rispettivamente un composto molto più delicato rispetto all’alcool etilico (viene usato anche come detergente cutaneo) e delle salviettine monouso disinfettanti prodotte dal brand statunitense che però non distribuisce in Italia per cui bisogna trovare un alternativa simile in commercio.

Oltre a ciò, la Mela fa alcune ulteriori raccomandazioni: “Usa solo un panno morbido e privo di pelucchi. Evita panni abrasivi, asciugamani, salviette di carta o altri oggetti simili; Evita di strofinare eccessivamente le superfici per non danneggiare il prodotto; Scollega qualunque fonte di alimentazione, dispositivo e cavo esterni; Tieni il prodotto lontano dai liquidi, se non diversamente specificato per determinati prodotti; Fai in modo che non penetri umidità nelle aperture; Non utilizzare spray, candeggina o abrasivi; Non spruzzare detergenti direttamente sul prodotto”.

Dai Mac portatili ai computer fissi, dagli schermi alle periferiche, dagli AirPods agli Apple Watch, fino naturalmente ad iPod, iPad e iPhone (con relative cover), queste indicazioni sono valide per tutti i prodotti dell’azienda fondata da Steve Jobs.