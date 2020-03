“È stato il mio compagno di giochi, ci siamo divertiti moltissimo in tv, in radio e nella vita privata. Avevamo la stessa intesa dei compagni di banco. Bastava capirci con uno sguardo“: così Marco Baldini, ieri 10 marzo ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha parlato del suo rapporto con Fiorello. “Il matrimonio c’è stato. In quel momento eravamo una coppia. Malgrado Rosario sia un perfezionista, lui trovava sempre un escamotage per farci ridere – ha continuato – Si lavorava tanto con lui però non mi è mai pesato. Fare la sua spalla mi veniva in maniera naturale. In realtà, lui prendeva spunto da quello che dicevo io per farci una battuta. Io ero bravo ad alzargli la palla e lui a schiacciare. L’importante è arrivare ad un risultato”. E poi si è rivolto direttamente allo showman: “Quando è finito il periodo di quarantena, magari ci possiamo prendere un caffè. Almeno per sapere come stai…”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore