Nella Casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha usato una pentola come bacinella per mettere in ammollo e lavare la sua biancheria intima. La scena non è passata inosservata al pubblico che segue la diretta del reality di Canale 5 ed è subito stata immortalata e condivisa sui social con indignazione. “Oggi tutti hanno fatto i complimenti a Paola x l’ottima pasta quando in realtà è merito della Marini che ha messo a marinare le sue mutande nella pentola che loro usano x cucinare“, ha commentato un utente.

E ancora: “Pensate che dentro la pentola dove la Marini lava le sue mutande ci fanno la pasta“, “ecco ora non riesco più a mangiare oggi“, “Giuro che se Valeria prende la pentola per la pasta e ci lava di nuovo le sue mutande, domani vado a urlare fuori dalla casa quello che fa”. In molti infatti, hanno fatto notare con alcuni screenshot come la pentola usata da Valeria Marini fosse identica a quella che i concorrenti solitamente usano per cucinare la pasta. Certo potrebbe trattarsi di un’altra pentola uguale ma dedicata al bucato, ma la cosa risulta alquanto poco verosimile.