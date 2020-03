A dare la notizia è TvBlog. “Bloccate almeno per ora le registrazioni delle nuove puntate de I Soliti Ignoti“, questo quanto si legge sul sito di spettacolo. Anche chi avrebbe dovuto partecipare alla registrazione della puntata dell’11 marzo è stato bloccato. Il gioco preserale condotto da Amadeus aveva avuto difficoltà a reperire i partecipanti che ricoprano il ruolo degli “ignoti” già qualche giorno fa, difficoltà che, secondo Coletta, direttore di rete, erano rientrate. Adesso, con le nuove disposizioni in vigore per evitare il contagio da Coronavirus, le cose sono evidentemente cambiate.

