Il giornalista Nicola Porro, conduttore di Quarta repubblica, è risultato positivo al test per Coronavirus. Per questo ieri sera è saltata la puntata del programma e tutta la redazione è stata invitata a restare a casa. Tra chi ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a Porro c’è anche Paola Ferrari, giornalista di RaiUno. Che però ha confuso un parola inglese con un’altra, postando un tweet dall’involontario appeal comico. “Un abbraccio a Nicola Porro . Come black soon“. Letteralmente, “un abbraccio a Nicola Porro. Torna nero subito”. Ovviamente la giornalista voleva scrivere “come back” ma qualcosa è andato storto. Decine i commenti ironici (alcuni volgari e inutili, meglio non considerarli) sotto al tweet: “Dice che lo chiamavano “viso pallido” a Nicola!”, “Pensavi fosse il profilo fake, giuro”, “Porro is the new black”. Insomma, anche in tempi di Coronavirus una risata può fare bene…

Un abbraccio a Nicola Porro . Come black soon @NicolaPorro @QuartaRepIta — paola ferrari (@paolaferrari_og) March 9, 2020