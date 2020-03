Fedez a tutto campo alla vigilia del game “Celebrity Hunted“, il format di Amazon Prime Video, a cui ha partecipato con l’amico Luis Sal, in onda dal 13 marzo. Durante una intervista a Il Corriere della Sera ha colto l’occasione per rispondere a Ghali, dire la sua sul “Festival di Sanremo”, “X Factor” e Tiziano Ferro. Intanto è al settimo cielo perché la campagna che ha lanciato con la moglie Chiara Ferragni destinata alla creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha sfondato il muro dei 3 milioni di euro in un solo giorno. “Mi piacerebbe che gli artisti con cui ho avuto dei diverbi supportassero la cosa”, dice l’artista.

Il discorso si sposta sulla televisione. “Ho partecipato a ‘Celebrity Hunted’ con il mio amico Luis Sal. – anticipa Fedez – Ci siamo rifugiati nella villa di un noto personaggio ma ci hanno trovati: hanno accerchiato la casa con auto, droni e unità cinofila. Con un diversivo siamo scappati e ci siamo nascosti in un furgone che portava sterco”.

Una riflessione inevitabile su “X Factor”, che ha lasciato dopo cinque edizioni. “Ho fatto X Factor finché ha avuto un senso. – spiega – Poi ho sentito che le mie energie e quelle del programma si stavano esaurendo e ho preferito non andare avanti. Mi spiace che quest’anno sia stato un disastro, gli auguro di riprendersi. È un programma che mi ha insegnato tanto, rimarrò sempre legato: vederlo andar male non mi fa piacere”.

Poi dice la sua sulla polemica innescata da Ghali che a Il Messaggero aveva rivelato che Fedez lo aveva scoraggiato agli inizi della sua carriera. In quell’occasione il diretto interessato è stato in silenzio. Fino ad oggi. “Fa parte del gioco. – commenta – Ma sconsiglio agli artisti di dire cose su di me quando devono promuovere il loro disco, non aiuta. Anche Ghali: di recente mi ha attaccato, poi ha ritrattato, poi è uscito l’audio delle sue parole che lo ha sbugiardato. Ha fatto tutto lui, non penso gli sia stato utile”.

E torna di nuovo su un’altra polemica, quella con Tiziano Ferro che aveva spiegato come si fosse sentito attaccato in passato da alcuni versi di Fedez. “Non c’è stato un finale. – rivela – Avevo proposto di rendere costruttiva una polemica che, a mio parere, non aveva senso. Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di concreto su una tematica importante, evidentemente non c’era la volontà. Io sono a disposizione, non necessariamente per collaborare artisticamente, anche solo per esporsi, sensibilizzare insieme. Quello che è successo non ha fatto bene a nessuno, non ha aiutato me e nemmeno Tiziano che usciva con il suo disco ma per una settimana ha parlato solo di quello”.

Infine giudizio positivo sul Festival di Sanremo: “Bisogna distinguere tra idee impolverate e tradizioni. Anzi, mi pare che negli ultimi anni si sia svecchiato parecchio e abbia anche aiutato molto la discografia italiana”.