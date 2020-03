"Durante la Settimana Ventura, programma in onda nel mattino di Rai2, ci si affida dunque all'oroscopo: "Le stelle indicano ma non determinano, nelle scorse puntate abbiamo parlato di venti di guerra, di situazioni complicate a livello economico e della Borsa..."

“Le stelle avevano letto una cosa di questo genere? L’astrologia aveva predetto queste cose o no?”, chiede Simona Ventura con tono piuttosto serio all’astrologo Mauro Perfetti mentre in sovraimpressione appare una scritta che lascia pochi dubbi: “Coronavirus cosa dicono le stelle“. Durante la Settimana Ventura, programma in onda nel mattino di Rai2, ci si affida dunque all’oroscopo: “Le stelle indicano ma non determinano, nelle scorse puntate abbiamo parlato di venti di guerra, di situazioni complicate a livello economico e della Borsa. L’astrologia non ha la sfera di cristallo e non si può essere veggenti però guardando il quadro astrale dell’Italia c’erano indicazioni che andavano a solleticare la salute, più che altro era un potenziamento, quello che sta succedendo, dei medici e degli infermieri”, spiega Perfetti.

L’astrologo poi cambia tono e rassicura i telespettatori: “La cosa più importante è che le stelle lasciano intravedere che ce la faremo, con un po’ di sacrifici ma ce la faremo.” Le immagini fanno subito il giro dei social tra stupore e prese in giro, un vero e proprio scivolone per la tv pubblica che in un momento delicato per l’emergenza sanitaria chiede un parere alle stelle e alle previsioni dell’astrologo. L’episodio finisce nel mirino di Riccardo Laganà, il consigliere di amministrazione Rai tuona: “È tempo che più di qualcuno paghi il conto di tanta cialtroneria sulla rete 2. Il danno di immagine è evidente.”

La puntata dell’8 marzo ha visto la conduttrice in diretta dagli studi Rai di Corso Sempione a Milano con Amedeo Goria dallo studio di Roma: “Buona domenica dalla zona rossa, buona domenica da Milano che è la mia città dal 1994. I miei figli sono nati qui, questa è la mia casa, è il luogo dove ho sempre voluto e voglio continuare a vivere. Eccezionalmente oggi ci saranno due studi per la Settimana Ventura, una da Milano e uno sarà a Roma. La Rai ci chiede di sottolineare le regole che valgono per noi conduttori e per tutti voi a casa”, aveva detto in apertura Simona Ventura che in seguito ha anche fornito spazio a Leda Galiuto, Cardiologa e Medico dello Sport.

