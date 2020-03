“Come si dice idioti in francese?“. “Teste di ca**o”. “Vergogna”. Sui social hanno accolto così il raduno dei puffi che si è tenuto a Laderneau, in Francia. Non in una zona rossa ma sicuramente in una zona di un Paese che, dopo l’Italia, è il più colpito dal coronavirus in Europa, anche se con numeri sensibilmente inferiori. Eppure loro erano lì, vestiti da Puffi per quello che secondo France Press aveva l’obiettivo di essere il raduno più gremito di sempre a tema “Les Schtroumpfs“. E nel video postato proprio dall’agenzia francese si sente bene un “puffo” urlare: “Pufferemo il virus“. Inutile dire che la pioggia di insulti sui social è stata fortissima. Un raggruppamento del genere è una delle cose da evitare in questo momento di grande emergenza per il rischio contagio da Covid-19.

VIDEO: Thousands gathered in western France on Saturday to break the world record for the largest ever gathering of Smurfs. Around 3,500 people set aside fears of the coronavirus to dress up as the characters, which come from a Belgian comic franchise pic.twitter.com/aNEEkDIvAt

— AFP news agency (@AFP) March 9, 2020