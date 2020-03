Le clip fanno il giro dei social e c’è chi è pronto ad affermare che presto si arriverà a una vera e propria rissa tra le due: Antonella Elia e Valeria Marini continuano a punzecchiarsi (e non solo) all’interno della Casa del Grande Fratello. L’ultima bagarre è scoppiata perché la Elia ha sfilato senza volerlo una ciabatta infradito alla Marini. A quel punto, mentre la Elia stava prendendo qualcosa in cucina, la Marini ha cominciato a darle quelli che sono sembrati colpetti sulla schiena: “Mi hai fatto male, potresti parlare invece di toccare. Due botte nei reni perché ho pestato una ciabatta“, ha tuonato allora la Elia. E la Marini ha ribattuto: “Devi smetterla, non conosci il rispetto né per me né per Licia né per le altre persone. Sei una persona che mette le mani addosso, con me hai perso… La tua presenza è un’offesa al pubblico e alle donne“.

