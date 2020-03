I due si sono ritrovati per un torneo di poker organizzato dalla fondazione per la ricerca sul Parkinson di Michael J. Fox

“Andare a 88 miglia all’ora per una serata di poker”, ha scritto Christopher Lloyd. “Tutto con te”, ha risposto Michael J. Fox. Se vi state emozionando leggendo questo scambio di battute è perché anche voi siete tra i milioni di fan di Ritorno al Futuro e sapere che Doc e Marty McFly sono tornati insieme, per un sera, vi farà sorridere. I due si sono trovati per un torneo di poker organizzato dalla fondazione per la ricerca sul Parkinson di Michael J. Fox. L’attore combatte da anni contro questa malattia e s’impegna per trovare fondi per finanziare la ricerca. Inutile dire che i messaggi d’affetto arrivati sotto il post sono davvero migliaia.

